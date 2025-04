Demonstratie van gigantische landbouwmachines om onkruid te wieden

Gigantische landbouwmachines die de kleinste sprietjes onkruid heel precies uit de grond kunnen trekken. Tientallen boeren en andere geïnteresseerden uit het hele land waren woensdag 16 april 2025 naar de Proeftuin van Pallandtpolder bij Middelharnis gekomen om de innovatieve machines voor mechanische onkruidbestrijding in actie te zien.

In de Proeftuin van Pallandtpolder wordt gewerkt aan duurzame en innovatieve landbouw. Daarin werken een akkerbouwer, een melkveehouder en een agrarisch adviseur samen met de gemeente Goeree-Overflakkee, onderwijsinstellingen en natuurorganisaties om nieuwe landbouwmethoden te ontwikkelen, die zowel milieuvriendelijk als economisch haalbaar zijn.

Geëxperimenteerd

“De Van Pallandtpolder is voor onze gemeente een belangrijke plek omdat hier geëxperimenteerd kan worden met innovaties in de landbouw”, vertelt wethouder Henk Van Putten. “Mensen worden uitgenodigd om hier met elkaar in gesprek te gaan, bedrijven worden uitgenodigd om te demonstreren en zo hopen we natuurlijk het goede gesprek met elkaar aan gang te houden, van elkaar te leren en zo de landbouwsector in Nederland met elkaar te kunnen versterken.”

Huibert Groeneveld is als melkveehouder een van de ondernemers in de proeftuin Pallandtpolder. “De doelstelling hier is om te proberen met gangbare landbouw toch een reductie te halen op het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen”, legt hij uit. “Ook willen we de biodiversiteit verhogen en de betrokkenheid van burgers bij het landbouw vergroten. “

Teeltopleidingen

Zo is ook het onderwijs hierbij betrokken. Leerlingen van de Lentiz teeltopleidingen zijn actief in de Van Pallandtpolder en ook van de RGO Beroepscampus en het RGO College lopen er regelmatig leerlingen rond. “Ze leren hier aan de hand van een proefveld met allemaal verschillende gewassen”, vertelt docent Groen Wim Kuijper. “We hebben hier vijf proefvelden met gewassen. Ieder groepje studenten heeft een eigen gewas waarmee ze verschillende dingen uitzoeken. We zijn hier vanaf 1 maart tot 1 november, de ene week meer uur dan de andere, afhankelijk van of er iets geplant, gezaaid, gemeten, gewogen, of geoogst moet worden."

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel