Oranjepop Dirksland groeit mee met de tijd

Oranjepop Dirksland is in 25 jaar tijd uitgegroeid van een klein, lokaal initiatief naar een toonaangevend muziekevenement in de regio. Wat ooit begon met een paar bands op een boerenkar, is nu een festival met een gevarieerd programma en duizenden bezoekers. In een uitzending van Op de Hoagte, het radioprogramma van Jeroen Witte, vertelden bestuursleden Anton de Blok, Marjolein Herwig, Ellen Blokland en Juliënne Peeman over de geschiedenis, de huidige rol van het festival en de plannen voor de toekomst.

Een bescheiden begin en een grootse ambitie

Anton de Blok blikt terug op de start van Oranjepop in 2000. “We wilden met de Oranjevereniging Dirksland meer reuring in het dorp brengen. Het eerste festival bestond uit vier lokale bands op een zeilwagen, ondanks regen en een afgelaste slotact was de opkomst al groot,” vertelt De Blok. “Het smaakte naar meer,” voegt hij eraan toe. Het festival groeide snel en verhuisde in 2014 naar het terrein bij sportcomplex De Gooye, drie keer zo groot als het eerdere parkeerterrein bij het gemeentehuis. De nieuwe locatie trok meteen veel meer bezoekers, en de organisatie besloot in 2016 een zelfstandige stichting op te richten, Stichting Go For Music.

Verjonging en nieuwe energie

Sinds de komst van een jonger bestuur heeft Oranjepop een frisse draai gekregen. Marjolein Herwig, sinds 2012 actief, vertelt: “Nieuwe ideeën werden ingebracht door een groep jonge vrijwilligers, wat het karakter van het festival veranderde. We richten ons niet alleen op muziek, maar ook op sfeer en de totaalbeleving van het publiek.” Ze coördineert samen met Juliënne Peeman de vrijwilligers die onmisbaar zijn voor de opbouw, afbouw en het verloop van het evenement. Peeman zelf vertelt hoe ze in 2024 als vrijwilliger begon en niet meer weg te denken is uit het bestuur. “Het is zó leuk, dat ik er gebleven ben,” zegt ze met een lach.

Meer dan muziek alleen

Naast de muziek biedt Oranjepop een complete ervaring. Ellen Blokland, verantwoordelijk voor hospitality, benadrukt het belang van een goede ontvangst van artiesten en bezoekers. “Dit jaar heb ik geen gekke verzoeken gehad, maar wel een sjoelbak en een bierpongspel voor de artiesten. Ze zijn vaak een uur van tevoren aanwezig, dus het is belangrijk dat ze zich op hun gemak voelen,” vertelt ze. Maar het gaat niet alleen om de artiesten, ook het publiek moet een onvergetelijke ervaring hebben. Van foodtrucks tot sfeervolle aankleding, alles is gericht op het creëren van een compleet festivalgevoel.

Toekomstgericht en vernieuwend

Met 25 jaar ervaring kijkt de organisatie niet achteruit, maar bouwt voort op een sterke basis. De nieuwe generatie bestuursleden blijft vernieuwen, en het festival in 2025 belooft opnieuw een succes te worden met een gevarieerd programma. Marjolein Herwig zegt: “We zijn niet bang om te vernieuwen, maar we blijven trouw aan onze basiswaarden.”

Voorbereiding

Terwijl het festival voor veel bezoekers een vanzelfsprekendheid is, gaat er maandenlange voorbereiding aan vooraf. De organisatie begint al in juni met het regelen van artiesten en materiaal, en de vrijwilligers zetten zich in voor een veilig en gastvrij evenement. “We werken met dezelfde partijen elk jaar, zodat we de kosten kunnen inschatten en de ticketprijs betaalbaar houden,” legt Anton de Blok uit. De organisatie is geen commerciële onderneming, maar werkt wel kostendekkend.

Vrijwilligers met passie

Wat veel bezoekers niet weten, is dat Oranjepop draait op de inzet van vrijwilligers. “Het is belangrijk dat mensen begrijpen dat wij dit naast ons gewone werk doen,” zegt een van de organisatoren. “We zetten ons met hart en ziel in, want we willen dat dit festival een succes blijft en een goede ervaring biedt voor iedereen.”

