AED bij Kabbelaarsbank vergroot veiligheid voor recreanten

In april 2025 is er een AED geplaatst bij het toiletgebouw op de Kabbelaarsbank, dankzij een gezamenlijk initiatief van Businessclub Grevelingen & BeCare en Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam. De locatie van de AED is zorgvuldig gekozen gezien de hoge aantallen recreanten die jaarlijks naar de Kabbelaarsbank komen voor natuur- en waterrecreatie.

Rick Jendrusch van Zeil- & Surfcentrum Brouwersdam, benadrukt het belang van snelle hulp in dergelijke situaties: "Hoewel wij zelf al over een exemplaar beschikken, is elke seconde letterlijk van levensbelang in een noodsituatie." De plaatsing van de AED bij het toiletgebouw wordt gezien als een fundamentele voorziening voor de duizenden recreanten en watersportliefhebbers die jaarlijks de Kabbelaarsbank bezoeken.

Door Internetredactie Omroep Archipel