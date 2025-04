Prinses Beatrix bezoekt binnenkort KNRM Stellendam

Op woensdag 14 mei 2025 brengt de beschermvrouwe van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM), Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix een bezoek aan KNRM Stellendam. Het bezoek van de KNRM-beschermvrouwe heeft een lokaal karakter, waarin alle facetten van het reddingswerk belicht worden. Zo zal Prinses Beatrix met de reddingboot het Slijkgat opgaan om een Search and Rescue-oefening mee te maken.

Naar aanleiding van het 200-jaar bestaan van de KNRM brengt Prinses Beatrix een bezoek aan een reddingstation van 'haar' KNRM. Gekozen hiervoor is het Zuid-Hollandse reddingstation Stellendam. Het bezoek duurt ongeveer twee uur en start met een ontvangst door de heer Wouter Kolff, Commissaris van de Koning in de provincie Zuid-Holland en mevrouw Ada Grootenboer-Dubbelman, burgemeester van de gemeente Goedereede en voorzitter van de KNRM-reddingstations Stellendam en Ouddorp.

Directeur van de KNRM Jacob Tas en vicevoorzitter van KNRM-reddingstations Stellendam en Ouddorp John Brökling zijn gastheer en informeren de beschermvrouwe tijdens het bezoek en brengen haar in contact met de vrijwilligers die 24/7 inzetbaar zijn voor het redden en helpen van mens en dier op het Haringvliet, het Slijkgat en de Noordzee rondom het voormalig eiland Goeree-Overflakkee.

De beschermvrouwe zal aan boord van de Stellendamse reddingboot Antoinette met eigen ogen kunnen zien hoe een Search and Rescue oefening eraan toegaat. Een realistisch scenario op het Slijkgat met drie reddingboten, waaronder ook een reddingboot van KNRM Ouddorp, laat zien waar de vrijwillige redders van de KNRM mee te maken krijgen en voor zijn opgeleid. Het bezoek wordt gezamenlijk afgesloten in het bemanningsverblijf van het reddingstation. Voordat de beschermvrouwe vertrekt, wordt buiten het reddingstation kort stilgestaan bij de herdenkingsplaquette waarmee de twee vrijwillige Stellendamse redders worden herdacht die in 1949 zijn verdronken.

Beschermvrouwe van de KNRM

De band tussen de KNRM en het Koningshuis gaat terug tot de oprichting in 1824. Koning Willem 1 was zeer betrokken bij het reddingwezen in het algemeen en de Redding Maatschappij in het bijzonder. Hij maakte zich hard voor één landelijke reddingmaatschappij. Het lukte echter niet om de beide actieve reddingmaatschappijen – in Amsterdam en in Rotterdam – te laten fuseren. Een verzoek aan Willem 1 om beschermheer te worden, wees hij van de hand.

Pas in 1891 kreeg de Redding Maatschappij een koninklijke beschermer: Koningin Emma gaf gehoor aan het verzoek van de Rotterdamse reddingmaatschappij om beschermvrouwe te worden. Koningin Wilhelmina nam die functie in 1899 van haar moeder over. Ook de echtgenoot van Wilhelmina, Prins Hendrik, was nauw betrokken bij het reddingwezen. Na zijn overlijden in 1934 nam Prinses Juliana deze erefunctie over. Prins Bernhard werd in 1937 erevoorzitter.

Koningin Juliana verleende in 1949 aan de twee reddingmaatschappijen bij hun 125-jarig bestaan het predicaat Koninklijk. Na de fusie tot de KNRM in 1991 werd dit predicaat door Koningin Beatrix bestendigd. In 2011 bracht zij een werkbezoek aan de KNRM in IJmuiden (zie foto). Toen nog als koningin. Ook nadat Koning Willem-Alexander de troon besteeg, bleef Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix beschermvrouwe van de KNRM en nog steeds is zij een belangrijke symbolische steun voor de organisatie.

Sinds de oprichting in 1824 kregen achttien reddingboten in de KNRM-vloot een koninklijke naam. De laatste koninklijke doopplechtigheid van een KNRM-reddingboot was in 2014. Reddingboot Nh1816 werd in IJmuiden gedoopt door Koningin Maxima. Tijdens de viering van het 200-jaar bestaan van de KNRM in het Nieuwe Luxor Theater in Rotterdam maakte eregast Koning Willem Alexander bekend dat één van de grootste nog te bouwen reddingboten van de KNRM de naam Prins Johan Friso zal krijgen.

Al 200 jaar reddingwerk rondom Stellendam

Het reddingwerk op zee rond de kop van Goeree is sinds 1825 door verschillende reddingstations van de KNRM uitgevoerd. Goeree lag aan de drukke scheepvaartroute naar Dordrecht en Rotterdam. Er strandden geregeld schepen op de zandbanken voor de kust.

Dit KNRM-reddingstation Stellendam ontstond in 1927 met de stationering van een nieuwe zelfrichtende motorreddingboot. De locatie was logisch ten opzichte van de Maasvlakte waar destijds veel stoomschepen strandden. Sindsdien is veel zeegebied veranderd in haventerrein. Door de bouw van de Haringvlietsluizen, als gevolg van de watersnoodramp in 1953 en het Deltaplan dat daarop volgde, veranderde de regio in een populair watersportgebied.

KNRM Stellendam anno 2025

Reddingstation Stellendam is één van de 45 KNRM-locaties langs de hele Nederlandse kust (en het ruime binnenwater). Door de snelle groei van de pleziervaart is het reddingstation nog altijd onmisbaar. Daarom ligt zowel aan de Noordzee- als aan de Haringvlietkant van de sluis een reddingboot. Tegenwoordig wordt het reddingstation Stellendam meer dan 75 keer per jaar gealarmeerd voor hulpverleningen en reddingen.

De reddingboten van KNRM Stellendam zijn 24 uur per dag inzetbaar onder alle weersomstandigheden en worden bemand door 30 enthousiaste vrijwilligers, waaronder bemanningsleden, helpers aan de wal en leden van de plaatselijke commissie. De bemanning is professioneel opgeleid voor het reddingwerk, wordt periodiek bijgeschoold en oefent wekelijks om maximaal voorbereid in actie te kunnen komen.

