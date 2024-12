15-jarige jongen overleden na brand in schuur naast woning

Maandagmiddag 23 december 2024 even na 14:30 uur is een hevige brand uitgebroken in een schuur naast een woning aan de Philipshoofjesweg in Dirksland. Daarbij is een 15-jarige jongen ernstig gewond geraakt en later in het ziekenhuis overleden.

De brandweer rukte uit met meerdere wagens en de brand werd al snel opgeschaald naar een middelbrand. Naast de ambulance is ook een traumahelikopter ter plaatse gekomen. Meerdere omstanders hebben hulp geboden en geprobeerd de brand te blussen voordat de hulpdiensten arriveerden.



Door Internetredactie Omroep Archipel