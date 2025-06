Parasailer belandt in de duinen bij Ouddorp

In de duinen bij Ouddorp is zaterdagavond 28 juni 2025 een parasailer gevonden na een grootschalige zoekactie. De melding kwam rond 19:07 uur binnen, waarop de hulpdiensten in actie kwamen.

Diverse hulpdiensten, waaronder de politie, brandweer, reddingsbrigade en de KNRM rukten uit. De Search & Rescue-helikopter van de Kustwacht werd ingezet om vanuit de lucht te zoeken. Na enige tijd werd de parasailer aangetroffen in de duinen. Volgens een woordvoerder van de hulpdiensten hoefde er geen ambulance ter plaatse te komen. De persoon is door de kustwacht uit de bosjes in de duinen gehaald.

