Omrijden door Concert at SEA

De achttiende editie van Concert at SEA gaat donderdag 26 juni 2025 van start. Het muziekfestival op de Brouwersdam duurt drie dagen en heeft grote invloed op het wegverkeer richting Zeeland.

Concert at SEA is een populair driedaags festival dat in 2024 in totaal 135.000 bezoekers trok. Dit jaar wordt een vergelijkbaar aantal festivalgangers verwacht. Zij kunnen optredens verwachten van onder anderen BLØF, Guus Meeuwis, Claude, Anouk, Racoon, Gavin DeGraw, Roxy Dekker en Suzan & Freek.

Bekermunt

Ook dit jaar wordt tijdens het festival gewerkt met de Bekermunt. Elke bezoeker ontvangt iedere festivaldag een munt. Deze kan worden ingeleverd voor een beker of flesje. Als dat leeg is, wordt het weer ingeleverd voor een nieuwe munt of drankje. Bij verlies van de beker of het flesje betaalt de bezoeker 0,5 munt extra voor een nieuw exemplaar.

Net als vorig jaar is er tijdens het festival weer een KWF-insmeerbar, waar bezoekers gratis zonnebrandcrème kunnen krijgen.

Afsluiting N57

Tijdens alle drie de festivaldagen is de hoofdrijbaan op de Brouwersdam (N57) grotendeels afgesloten voor verkeer in beide richtingen. De route via de parallelweg aan de Grevelingenzijde van de Brouwersdam is wel beschikbaar voor autoverkeer. Het fietspad nabij het evenemententerrein is gesloten, maar fietsers kunnen omrijden via de Grevelingenzijde. Omleidingsbordjes wijzen de weg.

Er rijden pendelbussen van en naar verschillende vakantieparken in de regio en van en naar Transferium Renesse (P+R). De afsluiting van de N57 duurt tot zondag 29 juni om 04:00 uur.

Check actuele reisinformatie via Rijkswaterstaat.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel