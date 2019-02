15-Jarige start doneeractie voor hulphond

Lavita uit Middelharnis is 15-jaar en heeft PDD-NOS (vorm van autisme). Hierdoor is het voor haar erg lastig om vrienden te maken en contacten te onderhouden. Bovendien vindt ze het moeilijk om haar emoties te tonen. Ze kan soms heel verdrietig en/of boos zijn. En als ze wel vrolijk is kan ze zich door iets kleins behoorlijk rot voelen. Lavita is een actie gestart om haar grootste wens in vervulling te laten gaan: een hulphond. Een behoorlijke opgave want een hulphond kost al snel 25.000 euro.

Haar maatje kan haar helpen met allerlei dagelijkse dingen die voor haar leeftijdsgenoten heel normaal zijn. Bijvoorbeeld boodschappen doen of gewoon buiten een rondje lopen. Daarnaast kan een hulphond rust geven. Lavita is vol goede moed begonnen en zamelt momenteel plastic doppen en kroondoppen in. Binnenkort gaat ze hondenspeeltjes knutselen en verkopen. Daarnaast is ze een online doneeractie gestart: https://www.doneeractie.nl/actie/-33602.

Hoe groot de opgave ook is om het geld bij elkaar te krijgen, Lavita gaat er 100% voor om haar grootste wens in vervulling te laten gaan.