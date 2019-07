15 maanden cel voor brandweerman die brand stichtte

Een 24-jarige brandweerman uit Goeree-Overflakkee is woensdag 31 juli 2019 veroordeeld tot 15 maanden celstraf, waarvan 6 maanden voorwaardelijk, voor vijf brandstichtingen in Stellendam en Melissant. Dit schrijft het AD woensdag op haar website. De brandweervrijwilliger moet zich ook verplicht laten behandelen.

De man werkte als brandweervrijwilliger en werd ervan verdacht in 2018 twee graafmachines en drie stukken droog grasland in brand te hebben gestoken. Na het aansteken van de brand ging hij naar huis en wachtte op de melding dat de brandweer moest uitrukken. Hij wordt ervan verdacht nog meer branden te hebben aangestoken maar dat kan de politie vooralsnog niet bewijzen.

Auto gevolgd

Om te bewijzen dat de brandweerman zelf zorgde dat hij kon uitrukken voor een brand werd een voertuigvolgsysteem onder zijn auto geplaatst. In februari werd hij aangehouden.

Geen pyromaan

Volgens de rechter is Leendert S. geen pyromaan, want 'de vlammen gaven hem geen kick'. S. had zijn leven goed voor elkaar, hij miste alleen spanning. De rechter constateerde dat S. niet kan omgaan met tegenslag. AD-redacteur Theo Teitsma twitterde vanuit de rechtbank de uitspraak van de rechter: "U zegt te makkelijk: ik heb er niet over nagedacht. U heeft te weinig spanning: waarom gaat u niet bungeejumpen?"

De straf is conform de eis van het Openbaar Ministerie.