Emoties laaien nog steeds op tussen voormalige omroepen

Op Goeree-Overflakkee waren in het verleden vier radiostations actief: Radio Goeree Lokaal, Radio Flakkee, Radio Superstar en Radio De Vrije Vogel. Ze streden om de eer en om de gunst van de luisteraar. Omdat er na de herindeling in januari 2013 nog slechts één uitzendlicentie beschikbaar was, werd de strijd intenser. De emoties liggen tot op de dag van vandaag gevoelig.

Door Ron Broekhart

Radio Superstar is nog altijd actief en beschikt over een eigen studio in Middelharnis. "Er was concurrentie, laten we het zo noemen. Eerlijk gezegd waren we geen vrienden van elkaar," vertelt Jaco de Neef van Radio Superstar. "Onderling was er destijds een wedloop om luisteraars aan je te binden."

Radio Superstar ontstond uit een etherpiraat. De zender werd destijds verborgen gehouden om ontdekking door de RCD – de Radio Controle Dienst – te voorkomen. Als er toch een zender werd opgerold, stond er direct een reserve klaar om de uitzendingen voort te zetten. Opsporing gebeurde toen met zogenoemde peilwagens.

Radio Goeree Lokaal begon ooit aan de Bokweg in Ouddorp. In een oude varkensstal op het erf van een kennis vonden de eerste uitzendingen plaats. "Als het regende, kon je elkaar niet verstaan, want het dak bestond uit golfplaten," vertelt voormalig medewerker Aad Jelier. "Voor de apparatuur was het ook allesbehalve ideaal," vult Hans van Splunder aan, eveneens vrijwilliger bij het station. "Het was vochtig en het dak lekte op meerdere plekken."

Twee van de vier radiostations wilden geen commentaar geven op de gebeurtenissen uit het verleden. Volgens Radio Goeree Lokaal zijn er destijds diverse pogingen ondernomen om tot samenwerking te komen. Radio Superstar gaf echter aan geen behoefte te hebben aan een fusie. Uiteindelijk werd in 2014 de uitzendlicentie toegekend aan Radio Goeree Lokaal, waarna Stichting Lokale Omroep Goeree-Overflakkee (SLOGO) werd opgericht. 1 januari 2024 is de SLOGO samen met stichting FlakkeeNieuws opgegaan in de nieuwe streekomroep Omroep Archipel.

