RGO Beroepscampus en Padmos werken samen aan circulaire schepen

RGO Beroepscampus gaat samenwerken met scheepsbouwbedrijf Padmos aan een innovatief project waarbij circulaire kunststof schepen worden ontwikkeld. Dit project, dat onder andere in samenwerking met een kunststofleverancier en een mosselvisserijbedrijf wordt uitgevoerd, heeft als doel de scheepsbouw in Zeeland duurzamer te maken.

Padmos-directeur Walter van Harberden heeft de ambitie om volledig kunststof schepen te bouwen. Het project richt zich op de eerste stap: het ontwikkelen van een kunststof romp uit gerecycled materiaal, een belangrijke stap in de verduurzaming van de scheepsbouw. Terwijl de sector traditioneel draait om de bouw van metalen schepen, waarvan het gebruik van aluminium en staal zorgt voor een hoge CO2-uitstoot, biedt dit project de mogelijkheid om de impact op het milieu te verminderen door circulaire kunststoffen te gebruiken.

De overstap naar kunststof vraagt om nieuwe vaardigheden, zoals het programmeren van lasrobots, en vereist een vernieuwde aanpak in het onderwijs. De RGO Beroepscampus speelt hierin een cruciale rol. In samenwerking met het bedrijfsleven wordt onderzocht welke kennis en vaardigheden leerlingen nodig hebben voor de scheepsbouw van de toekomst.

Onder leiding van docent Dennis Orgers zijn vierdejaars vmbo-leerlingen van de RGO Beroepscampus en PM Beroepscampus actief betrokken bij het project. Zij leren robotica en programmeren, en werken ook met het afval dat vrijkomt bij het proces. Dit wordt versnipperd, gesmolten en omgevormd tot nieuwe producten die in het productieproces van Padmos kunnen worden gebruikt. Daarnaast bezochten leerlingen van het RGO College die het keuzevak HavoP volgen, onlangs de vestigingen van Padmos in Bruinisse en Stellendam om het project van dichtbij te ervaren.

Het project wordt mede gefinancierd door de subsidie 'Zeeland in Stroomversnelling' van de provincie Zeeland, die zowel bedrijven als scholen ondersteunt met uren en materialen.

Door Internetredactie Omroep Archipel