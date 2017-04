150 jaar: de Inktvis in Dirksland in sprookjessferen

Er was eens… in een dorp hier heel dichtbij… Het lijkt wel de eerste zin uit een heus sprookje. In werkelijkheid is het het begin van een sprookjesfeest op OBS de Inktvis in Dirksland. Het is in de maand april 2017 precies 150 jaar geleden dat de openbare school in Dirksland gesticht werd en daarom is het tijd voor een feestje.

De school staat ruim een week helemaal in het teken van prinsesjes, ridders, draken, prinsen, kabouters, piraten en nog veel meer sprookjesfiguren. Op woensdag 12 april trapt men de jubileumweek af op het schoolplein. Om half negen zal de koning met zijn gevolg de poort van het sprookjeskasteel openen en kunnen de kinderen gaan genieten van een periode vol met sprookjesactiviteiten.

Zo wordt elke groep aangekleed in de sfeer van een sprookje en worden de gangen en andere ruimtes in de school omgetoverd tot sfeervolle sprookjestaferelen. De voor deze gelegenheid versterkte activiteitencommissie heeft vele uren gestoken in de aankleding van de school en het plein.

De kinderen krijgen een vol programma aangeboden. Elke ochtend opent met een groepsoptreden van twee of drie groepen, het zingen van het jubileumlied en het hijsen van de speciaal ontworpen jubileumvlag. Het hek van het plein verandert gedurende de week in een schilderijengalerij. Ook de nieuw gestarte peutergroep zal acte de préséance geven.

Een vossenjacht, sport-en speldag, pannenkoekmaaltijd en een sprookjesvoorstelling van Rijn en Trijn (van de vereniging tot behoud van Roodkapje en de boze wolf) zijn enkele onderdelen van het feestelijke programma. Oud-leerling Richard Groenendijk leest bovendien voor aan de jongsten van de school.

De open avond op donderdag 20 april zal de school ongetwijfeld druk bezocht worden. Alle kinderen, ouders maar ook andere belangstellenden worden van 18:00 tot 20:00 uur uitgenodigd om het sprookjesboek van de Inktvis te komen bewonderen. Onder het genot van een versnapering kunt u zomaar oog in oog komen te staan met de gelaarsde kat, de wolf van Roodkapje of de zeven geitjes, Joris en de draak en Rapunzel. U bent gewaarschuwd!