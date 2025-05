Dorpskerk Melissant ondergaat renovatie: nog 100.000 euro te gaan

De dorpskerk in Melissant, het beeldbepalende gebouw van de dorpskern, stamt uit 1862 en is toe aan een grondige renovatie. Omdat de kerk geen monumentale status heeft, ontvangt zij geen subsidie voor de verbouwing. Het benodigde bedrag moet daarom uit eigen middelen en via acties bij elkaar worden gebracht. Zowel aan de binnen- als buitenkant staat op korte termijn een ingrijpende verbouwing gepland. De verwachting is dat begin 2026 de eerste dienst in de vernieuwde kerk kan plaatsvinden.

In slechte staat verkerende buitengevel

De gevels van de dorpskerk zijn jarenlang blootgesteld geweest aan vocht, in combinatie met zout in de stenen. Hierdoor zijn veel stenen uitgesleten en afgebrokkeld. Ook het voegwerk verkeert in slechte staat. “Voor de buitenmuren gaat het om het vervangen van alle slechte en aangetaste stenen, en het opnieuw voegen en impregneren van de gevels,” vertelt kerkvoogd Johan van Wijk. “Alleen al voor de buitengevel is nog een bedrag van 100.000 euro nodig,” vult kerkvoogd en technisch verantwoordelijke Eric Melissant aan.

Plan van aanpak

Ook het interieur wordt volledig gerestaureerd. Voor de werkzaamheden is een plan van aanpak opgesteld. “Het gaat om renovatie en restauratie van het bestaande, en we slaan tevens een verduurzamingsslag om de kerk voor de toekomst te behouden,” aldus Van Wijk. “Wat we ook nog gaan doen, is een nieuwe ingang maken,” zegt Melissant. “De twee oude ingangen zijn niet meer van deze tijd. Straks komen er twee glazen deuren in het midden van de muur, waardoor je meteen in de kerk staat.”

De kosten worden gedekt door giften, subsidies op het gebied van verduurzaming en bijdragen van diverse fondsen. Inmiddels is er 500.000 euro binnen; alleen het resterende bedrag van 100.000 euro voor de buitengevels ontbreekt nog. De totale kosten bedragen 600.000 euro. Donaties zijn welkom via de website van de kerk.

Door Internetredactie Omroep Archipel