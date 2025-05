McDonald's bij Oude-Tonge laat op zich wachten

In mei 2024 werd er een informatieavond georganiseerd in de Grutterswei over de eventuele komst van een McDonald’s in Oude-Tonge. Daarna bleef het echter stil en tot op de dag van vandaag is er nog weinig bekend.

Hoe zit het met de komst van de McDonald’s?

Omroep Archipel stelde deze vraag aan zowel de McDonald’s als de gemeente Goeree-Overflakkee. De woordvoerder van de fastfoodketen vertelt dat "we in nauw overleg zijn met de gemeente en de provincie om te bepalen wat de vervolgstappen zijn. Hierin houden we rekening met de input die tijdens de informatieavond van vorig jaar naar boven kwam."

Een woordvoerder van de gemeente vertelt dat "de ruimtelijke onderbouwing en bijbehorende onderzoeken voor de horecagelegenheid met bijbehorende voorzieningen, bijna compleet zijn." Ook is er al een bodem- en stikstofonderzoek uitgevoerd, deze zijn al positief beoordeeld door de DMCR.

Waarom duurt het dan nog zo lang?

De woordvoerder van de gemeente laat weten dat er nog gekeken moet worden naar een veilige langzame verkeersverbinding. "De partijen, waaronder de provincie als wegbeheerder, hebben hier overleg over en voeren nader verkeersonderzoek uit samen met initiatiefnemer. Het overleg rondom de verkeerssituatie duurt lang door het uitzoeken van de verschillende varianten en omdat er verschillende wegbeheerders bij betrokken zijn." De woordvoerder zegt dat dit bij zowel de gemeente als de McDonald’s een hoge prioriteit heeft bij een veilige verkeerssituatie. Zodra dit allemaal geregeld is gaan de stukken voor besluitvorming naar het college.

Hoe lang gaat het nog duren?

Dat is nog niet bekend. Als deze stappen voltooid zijn kan de bouw beginnen, en kan de liefhebber eindelijk een McKroket halen op het eiland.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel