Fiat 500 Club geniet van rondje Goeree-Overflakkee

“Hoe momme noe?” is Flakkees dialect voor “Hoe moeten we nu?”. Die vraag stelden de organisatoren zich bij het uitstippelen van een route voor de Fiat 500-tour op Goeree-Overflakkee. Met deze slogan werden de leden ervan verzekerd dat het absoluut de moeite waard was om zich in te schrijven voor een tour over het eiland. “De Fiat 500 Club is speciaal voor de Fiatjes 500, maar dan de klassieke,” vertelt Rens Westenberg. “Het is een club die voornamelijk rondritten en evenementen organiseert.” Samen met Lisa Peeman organiseerde Westenberg de Fiat 500-tour op Goeree-Overflakkee.

‘Als het regent, rijden we er niet mee’

Op het parkeerterrein aan het strand bij Ouddorp verzamelden de leden zich met hun troetelkindjes. Met precisie werden de oldtimers één voor één in een parkeervak gezet, en de laatste voorbereidingen werden getroffen voor de start van de tour. Een startcontrole was geen overbodige luxe en bood de mogelijkheid om de motor even warm te draaien. Mart van Wiersum uit Oude-Tonge is al 26 jaar lid van de club. “Het is een soort passie geworden. Ik ben dan ook superzuinig op mijn Fiat 500 uit 1968. Als het regent, rijden we er niet mee en staat hij droog in een aparte garage,” vertelt Van Wiersum met trots.

Troetelkindje op trailer

De leden komen van heinde en verre, en sommigen zijn genoodzaakt om hun troetelkindje op een trailer naar de plaats van bestemming te vervoeren omdat de afstand voor zo’n oud klein autootje te groot is. “We gaan meestal alle jaarevenementen af,” vertelt Addy Kluijtmans uit Brabant. “En we komen ook graag op Goeree-Overflakkee,” vult hij aan. Terwijl hij zijn gele exemplaar loskoppelt, zegt hij: “Vroeger wilde ik als kind al een witte Fiat 500. Die zou ik dan de Witte Reus noemen.” Uiteindelijk wist hij de hand te leggen op een mooi geel exemplaar uit 1974.

De route

De start was in Ouddorp, en vanaf daar ging het richting Brouwersdam. “Veel leden komen uit het midden en oosten van het land, dus een stuk strand en kust is erg aantrekkelijk om langs te rijden,” aldus Lisa Peeman. Vanaf de Brouwersdam reed de stoet naar Stellendam en via Dirksland en Middelharnis weer terug naar Ouddorp. Er hadden zich 70 deelnemers ingeschreven.

Door Internetredactie Omroep Archipel