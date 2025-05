Brandweer rukt 's nachts uit voor autobrand

In de nacht van donderdag 8 op vrijdag 9 mei 2025 heeft er brand gewoed in een auto aan de Oranje Nassaustraat in Middelharnis. De brand werd omstreeks 02:20 uur gemeld, waarna de brandweer met spoed uitrukte.

Bij aankomst op de Oranje Nassaustraat sloegen de vlammen al uit de auto. De brandweer had de brand snel onder controle. De schade bleef beperkt tot de auto zelf. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.

