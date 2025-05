WSV Battenoord start het vaarseizoen met vernieuwde havenfaciliteiten

Watersportvereniging Battenoord is klaar voor een nieuw vaarseizoen en viert dit met de lancering van een gloednieuwe website: wsvbattenoord.nl. Bezoekers vinden hier alle informatie over ligplaatsen, het gebruik van de trailerhelling, faciliteiten voor passanten én een marktplaats voor boten en bootgerelateerde spullen.

De vereniging heeft het afgelopen jaar hard gewerkt aan de verbetering van de haven. In maart 2023 werden de geul en de havenkom gebaggerd, waardoor boten weer gemakkelijk in en uit kunnen varen. Dankzij een flinke baggeractie en financiële ondersteuning van de gemeente is de haven nu uitstekend toegankelijk. Tijdens de klusdagen van dit voorjaar is ook begonnen aan de bouw van een nieuwe steiger, nadat de oude vanwege een instorting van de kade moest worden verwijderd. Bovendien is de kade vernieuwd en klaar voor gebruik.

Ruimte voor nieuwe leden

WSV Battenoord bestaat sinds 1970 en telt momenteel zo'n 54 leden. De vereniging beheert de haven van Battenoord, inclusief 77 vaste ligplaatsen, een trailerhelling en een passantensteiger. WSV Battenoord is bovendien de voordeligste watersportvereniging aan de Grevelingen. Klein maar fijn, met een actieve en betrokken groep vrijwilligers. Een gezellige vereniging waar iedereen zich snel thuis voelt. Er is nog ruimte voor nieuwe leden. Belangstellenden kunnen contact opnemen met de havencommissie via hc@wsvbattenoord.nl.

Ook passanten die tijdelijk willen aanmeren of gebruik willen maken van de trailerhelling kunnen voortaan eenvoudig betalen via de website. Bij aankomst kan met een QR-code worden afgerekend, zodat iedereen snel en makkelijk gebruik kan maken van de faciliteiten. Daarnaast mogen leden van de vereniging én betalende passanten gebruik maken van het sanitair van camping De Grevelingen, dat op loopafstand van de haven ligt.

Ontdek het haventje van Battenoord

Naast watersport biedt de haven van Battenoord ook een prachtig vertrekpunt voor natuurliefhebbers. Vanaf de haven start een natuurontdekwandelpad en bezoekers kunnen genieten van de rust en het uitzicht op de bankjes langs het water. Fietsers zijn eveneens van harte welkom om even te pauzeren in de haven.

Oproep aan inwoners van Goeree-Overflakkee

De vereniging is op zoek naar oude foto’s van de haven en de vereniging voor plaatsing op de website. Heeft u nog foto's "uit de oude doos"? Stuur deze dan digitaal naar info@wsvbattenoord.nl. Ook nodigt de vereniging hobbyfotografen uit om foto’s van de haven in alle seizoenen te maken en deze, voorzien van hun naam, beschikbaar te stellen.

Het belooft een prachtig zomerseizoen te worden. WSV Battenoord heet iedereen van harte welkom om eens een kijkje te komen nemen.

