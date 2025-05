Woning onbewoonbaar na brand

Aan het einde van de middag is vrijdag 9 mei 2025 brand ontstaan in een woning aan het Wilgenpad in Ooltgensplaat. Op het moment van de brand waren de bewoners niet thuis. Alerte buren zagen rook uit de woning komen en belden direct 112.

De brand woedde in de meterkast op de begane grond en sloeg via het plafond door naar de eerste etage. De brandweer heeft de brand geblust en de woning vervolgens geventileerd om de rook af te voeren. Ook de naastgelegen woning werd geventileerd.

Naast de brand is ook een waterleiding gesprongen op het brandadres en werd in het huis van de buren gas gemeten. Hiervoor werden waterbedrijf Evides en netbeheerder Stedin ter plaatse gevraagd.

Het Team Brandonderzoek van de brandweer zal de oorzaak van de brand onderzoeken. De schade in de woning is aanzienlijk. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio kunnen de bewoners voorlopig niet terug naar huis. Stichting Salvage is ingeschakeld om de bewoners bij te staan in de eerste opvang en het afhandelen van de schade. Er zijn geen gewonden gevallen bij de brand.

Door Internetredactie Omroep Archipel