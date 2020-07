150 jongeren veroorzaken overlast in duinen Ouddorp

In de nacht van zaterdag 18 op zondag 19 juli 2020 heeft de politie op Goeree-Overflakkee het druk gehad. In de duinen bij de Brouwersdam hadden zich ongeveer 150 jongeren verzameld. Ze hadden een vuur gemaakt in de duinen. Een stuk van de duinen was al in brand gevlogen.

Door adequaat optreden van politiecollega's van Zeeland werd een duinbrand voorkomen. De jongeren werden door de politie naar huis gestuurd. Helaas werd er wel een spoor van vernielingen en glaswerk achtergelaten. Precies op een plaats waar veel strandgangers met kinderen richting het strand lopen.

Vakantiepark

Een aantal jongeren die weg was gestuurd zette hun wangedrag voort op het vakantiepark. Hun vakantie was echter al na een dag voorbij omdat ze vanwege dit gedrag het park direct moesten verlaten. Daar waren ze niet blij mee en daarom moest de politie wederom worden ingezet.

Politiehond

Het bleef onrustig op de kop van het eiland. In Ouddorp waren jongeren baldadig. Samen met een hondengeleider heeft de politie getracht de orde te herstellen.

Tekstkar omver

In Middelharnis was een tekstkar omvergereden. De politie trof de tekstkar op zijn kant aan maar het voertuig dat de tekstkar omver had gereden was nergens meer te bekennen.

Naast eerdergenoemde gebeurtenissen kreeg de politie ook nog diverse meldingen van opstootjes, verwarde personen en flink wat meldingen van geluidsoverlast van tuinfeestjes en dergelijke.