16-jarige bromfietser overleden na ongeval Goedereede

Een 16-jarige inwoner uit Nieuwe-Tonge is in het ziekenhuis overleden aan zijn verwondingen die hij eerder opliep bij een eenzijdig ongeval in Goedereede. De jongeman was volgens een politiewoordvoerder in de nacht van zaterdag 16 op zondag 17 oktober 2021 met zijn brommer tegen een boom gebotst.

Het ongeval gebeurde op de Goereeseweg tussen Ouddorp en Goedereede. Volgens de woordvoerder is het onduidelijk wat er precies is gebeurd (en aan vooraf is gegaan).