Duitsers zetten helft van het eiland onder water

Met de tentoonstelling Verdreven van de Plaet staat het Oude Raadhuis stil bij de inundatie van Goeree-Overflakkee door de Duitse bezetter. De expositie geeft een beeld van de periode tussen februari 1944 en mei 1945. Zestig procent van het eiland werd toen opzettelijk onder water gezet. Het was een tactiek van de Duitsers om een geallieerde landing te voorkomen. Ruim 15.000 inwoners moesten evacueren. Slechts vijftien mannen bleven achter in Ooltgensplaat, onder wie Piet in ’t Veld.

Door Ron Broekhart

Brieven uit een ondergelopen dorp

Piet in ’t Veld, een bekende inwoner van het dorp, stond vooral bekend als journalist. Van veel dorpsgenoten die op last van de bezetter moesten vertrekken, ontving hij brieven. Een groot deel daarvan is nu op de tentoonstelling te zien en te lezen. De persoonlijke verhalen bieden een uniek inkijkje in de tijd van de inundatie. "Met deze tentoonstelling willen we het verhaal vertellen van de opzettelijke onderwaterzetting van het gebied," zegt vrijwilliger Marina Fidder. "Het was een verwarrende tijd, en die emotie lees je terug in de brieven." De expositie bevat 250 handgeschreven brieven, waarvan sommige nauwelijks leesbaar zijn. Alle zijn door vrijwilligers ontcijferd. Bijzondere fragmenten zijn uitgetypt, zodat bezoekers ze beter kunnen lezen.

Ooggetuigen en archiefmateriaal

Op 17 februari 1944 werd de bevolking officieel bevolen te vertrekken. Sommigen weken uit naar Groningen of Drenthe. Een originele aankondiging van de evacuatie is bewaard gebleven en te zien op de tentoonstelling. Piet in ’t Veld bleef achter en hield als het ware ‘een oogje in het zeil’. Hij verzamelde een indrukwekkend archief van foto's, krantenknipsels en brieven. "Piet schreef zelf ook brieven, maar die zijn helaas niet bewaard gebleven. Ze zijn overal en nergens," vertelt wethouder Petra ’t Hoen, die de tentoonstelling eerder officieel opende. "De vrijwilligers hebben fantastisch werk geleverd om dit alles bijeen te brengen."

De tentoonstelling is tot en met 27 september 2025 iedere zaterdag van 12:00 tot 16:00 uur te bezoeken in het Oude Raadhuis van Ooltgensplaat.

