Basisschool CNS Zomerland wint de E-waste Race 2025

Leerlingen van basisschool CNS Zomerland uit Stellendam hebben de E-waste Race 2025 gewonnen. Met de inzameling van 1.242 oude elektronische apparaten en een totaalscore van 1.645 punten eindigde de school bovenaan. In totaal werden tijdens de race door tien basisscholen uit Goeree-Overflakkee en Nissewaard gezamenlijk 5.255 apparaten ingezameld, gerepareerd of hergebruikt.

De E-waste Race is bedoeld om kinderen, ouders en buurtbewoners bewust te maken van het belang van hergebruik en recycling van elektronisch afval. Dat gebeurt niet alleen door inzameling, maar ook via educatie. Deelnemende leerlingen kregen voorafgaand aan de race een interactieve les over onder meer grondstofschaarste, consuminderen en de circulaire economie.

Volgens de organisatie wordt in Nederland nog altijd ongeveer de helft van het elektronische afval niet gerecycled. Veel apparaten verdwijnen bij het restafval of blijven ongebruikt in huis liggen. Met acties als de E-waste Race wordt geprobeerd daar verandering in te brengen.

Tijdens de vier weken durende race voerden leerlingen campagne in hun wijk en haalden ze apparaten op die buurtbewoners online konden aanmelden. De ingezamelde apparatuur wordt via erkende verwerkers hergebruikt of gerecycled. Op die manier draagt het project bij aan het beperken van grondstofverspilling.

Ook drie andere scholen uit Goeree-Overflakkee deden mee aan de wedstrijd: CBS De Bron (Oude-Tonge), CJS ’t Kompas (Den Bommel) en OBS Roxenisse (Melissant).

Wethouder Daan Markwat van de gemeente Goeree-Overflakkee reikte op donderdag 26 juni 2025 de prijs uit aan CNS Zomerland. Hij sprak zijn waardering uit voor de inzet van alle leerlingen: “Ze hebben niet alleen veel apparaten ingezameld, maar ook anderen bewust gemaakt van het belang van goed omgaan met elektronisch afval. Een prestatie waar iedereen trots op mag zijn.”

Oude elektronische apparaten kunnen ook buiten de race om worden ingeleverd. Dat kan via de milieustraten in Goedereede en Middelharnis, of bij winkels bij aankoop van een nieuw apparaat. Meer informatie is te vinden op: inleverpunten.stichting-open.org.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel