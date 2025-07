Drie voertuigen betrokken bij ongeval op N215

Op de N215 tussen Nieuwe-Tonge en Middelharnis zijn dinsdagochtend 1 juli 2025 drie voertuigen betrokken geraakt bij een ongeval.

Het ongeval ontstond toen een auto achterop een andere auto reed die wou afslaan naar een woning. Een bestelbusje dat uit tegenovergestelde richting kwam, probeerde de aanrijding te ontwijken en kwam daarbij tot stilstand in de naastgelegen sloot.

Politie en ambulance kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. Ambulancepersoneel heeft de betrokkenen nagekeken, maar niemand hoefde naar het ziekenhuis te worden vervoerd.

De N215 was geruime tijd afgesloten voor verkeer. Automobilisten werden omgeleid via de parallelweg.

Door Internetredactie Omroep Archipel