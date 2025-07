Coop in Dirksland is nu Plus van Luijk

De supermarkt aan de Boomvliet in Dirksland heeft een metamorfose ondergaan. Woensdag 2 juli 2025 opende de voormalige Coop officieel haar deuren als Plus. De heropening begon om 09:00 uur, voorafgegaan door een actie voor het winkelend publiek.

Vanaf 08:45 uur werden er lootjes uitgedeeld aan de bezoekers. De hoofdprijs: één minuut gratis winkelen. De gelukkige winnares was Marjan van Putten uit Herkingen. Zij mocht als eerste de vernieuwde winkel in en had zestig seconden de tijd om haar kar vol te laden.

Na deze spannende start vond de officiële openingshandeling plaats. Ondernemer Wilfred van Luijk drukte samen met enkele medewerkers op de startknop, waarmee symbolisch het nieuwe hoofdstuk werd ingeluid. Tegelijkertijd knipte Richard Looij, bedrijfsleider van de vestiging, het lint door, waarna de klanten voor het eerst de vernieuwde winkel konden betreden.

De eerste 200 klanten die voor meer dan 25 euro aan boodschappen deden, kregen een gratis taartje mee naar huis.

De ombouw van Coop naar Plus maakt deel uit van een landelijke operatie waarbij beide supermarktketens sinds hun fusie onder één naam verdergaan. Klanten in Dirksland kunnen vanaf nu rekenen op het uitgebreide assortiment en serviceconcept van Plus.

Tip de redactie

Door Internetredactie Omroep Archipel