Radiosystemen Kustwacht uitgevallen door netwerkstoring

De radiosystemen van de Kustwacht zijn dinsdagochtend 1 juli 2025 uitgevallen door een netwerkstoring. Daardoor was er geruime tijd geen verbinding mogelijk via de marifoonkanalen, waaronder het noodkanaal VHF 16. De storing begon in de vroege ochtend en is inmiddels verholpen. De communicatie via de marifoon werkt weer normaal, inclusief het uitzenden van navigatie- en weerberichten.

Communicatie tijdelijk onmogelijk

Als gevolg van de storing kon de Kustwacht tijdelijk geen berichten verzenden of ontvangen via de marifoon – het standaard communicatiemiddel op het water. “We hoorden ook het noodkanaal niet,” aldus de organisatie. Om de veiligheid op het water te waarborgen, werden maritieme verkeerscentrales en schepen van de Kustwacht ingeschakeld om noodkanaal 16 uit te luisteren. Ook omliggende landen zijn op de hoogte gebracht.

Beperkte dienstverlening voor de scheepvaart

Tijdens de storing konden ook geen navigatieberichten en weerberichten worden uitgezonden. Dit zijn berichten met cruciale informatie over veranderingen in de vaarroute of weersomstandigheden zoals mist of storm. Hoewel er op dat moment geen nieuwe meldingen waren, kon de Kustwacht deze tijdelijk niet verspreiden.

Impact op groot gebied

De storing had gevolgen voor het volledige werkgebied van de Kustwacht: de Noordzee, Waddenzee, het IJsselmeer, de Randmeren, de Zuid-Hollandse en Zeeuwse stromen, de Oosterschelde en de Westerschelde. In al deze gebieden was het marifoonverkeer korte tijd onderbroken.

Tijdens de uitval bleef het mogelijk om reddingsboten te alarmeren. Communicatie tijdens zoek- en reddingsacties verliep via de telefoon of het C2000-netwerk, dat wel operationeel bleef. De Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij (KNRM) hielp mee door op meerdere reddingstations actief noodkanaal 16 uit te luisteren.

Oorzaak en vervolgonderzoek

De storing werd veroorzaakt door een probleem in het routeringsprotocol van het netwerk. Dit protocol regelt hoe gegevens hun weg vinden door het systeem. De verbindingen zijn inmiddels getest en functioneren weer zoals gebruikelijk. De Kustwacht onderzoekt nog hoe deze storing kon ontstaan en hoe herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.

Door Internetredactie Omroep Archipel