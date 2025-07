Hitteplan actief: 'Zorg voor elkaar als het warm is'

De zon brandt flink boven Goeree-Overflakkee. De temperatuur loopt deze zomer af en toe op tot boven de 30 graden. Het is belangrijk om maatregelen te nemen om lichamelijke problemen door de hitte te voorkomen.

Door Linda van der Klooster

De gemeente Goeree-Overflakkee heeft sinds 2024 een lokaal hitteplan. Hierin wordt samengewerkt met GGD Rotterdam-Rijnmond, zorginstellingen, kinderopvang, huisartsen en stichting ZIJN. Het plan is bedoeld om gezondheidsrisico’s bij aanhoudende hitte te beperken, vooral bij kwetsbare groepen.

Het lokale hitteplan is afgestemd op het Nationaal Hitteplan van het RIVM. Dat plan geldt elk jaar van mei tot en met september en wordt geactiveerd bij aanhoudende warmte. Zodra het Nationaal Hitteplan actief is, geldt er ook lokaal een oproep: let op elkaar. Dit is een signaal voor iedereen die zorgt voor kwetsbare mensen, professioneel of als mantelzorger. Via een lokaal waarschuwingssysteem wordt men geïnformeerd zodra er hitte op komst is. Er wordt dan gevraagd om maatregelen te nemen, zoals het verspreiden van informatie, extra aandacht voor cliënten en het controleren van kwetsbare buurtbewoners.

Watertappunten

De gemeente zet daarnaast in op openbare watertappunten, informatiepakketten voor scholen en communicatie via sociale media. Ook in wachtkamers en wijkgebouwen wordt aandacht besteed aan de risico’s van hitte.

“We weten dat hitte schadelijk kan zijn, vooral voor ouderen en jonge kinderen”, zei wethouder Berend Jan Bruggeman van Sociaal Domein bij de aankondiging van het hitteplan. “Het is cruciaal dat we op zulke dagen extra omzien naar elkaar. Samen zorgen we ervoor dat niemand er alleen voor staat.”

Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening zijn gevoelig voor hitte. Ouderen hebben vaak een verminderd dorstgevoel. Daardoor lopen zij ongemerkt risico op uitdroging of oververhitting. Laat ouderen dus voldoende drinken, ook als zij zeggen geen dorst te hebben.

Flauwvallen

Bij warm weer kunnen klachten ontstaan zoals hoofdpijn, duizeligheid, jeuk of vermoeidheid. In ernstigere gevallen kan hitte leiden tot flauwvallen, kramp of zelfs een hitteberoerte. Het is dus belangrijk om alert te blijven op signalen van oververhitting en op tijd in te grijpen.

Het is vooral belangrijk om voldoende te drinken en ook anderen aan te moedigen goed te drinken. Zet daarom water, limonade of thee klaar en moedig aan om regelmatig een slok te nemen. Houd het huis zo koel mogelijk, bijvoorbeeld met gesloten gordijnen, zonwering of een ventilator. Is het binnen toch te warm? Zoek dan een koelere plek op.

Beperk lichamelijke inspanning tot de koelere momenten van de dag, zoals vroeg in de ochtend of ’s avonds. Denk daarbij ook aan anderen: bel of ga eens langs bij iemand die alleen woont of extra kwetsbaar is. Een koel voetbad of lichte kleding kan helpen om af te koelen. En wees alert op signalen van oververhitting, zoals duizeligheid, hoofdpijn of extreme vermoeidheid. Worden de klachten ernstiger? Neem dan contact op met de huisarts of bel in acute situaties 112.

Op de websites www.thuisarts.nl en www.rivm.nl staan meer tips en adviezen over het omgaan met hitte.

