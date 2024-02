200.000 euro voor BIZ Tonisseweg voor verduurzamen

De vereniging van ondernemers Oude-Tonge (VOOT) en de BIZ Tonisseweg hebben bekendgemaakt dat zij een subsidie van in totaal € 200.000 van de Provincie Zuid-Holland hebben gekregen om acht bedrijven op het bedrijventerrein te verduurzamen. Hiermee kunnen zij een grote stap zetten in het verduurzamen en energiezuiniger maken van hun ondernemingen.

Het bedrijventerrein is het eerste op Goeree-Overflakkee dat dit voor elkaar heeft gekregen. Wethouder Jaap Willem Eijkenduijn is dan ook trots op wat zij hebben bereikt: "Dit laat zien dat je samen vaak meer bereikt dan alleen. De BIZ heeft hier dan ook enorm bij geholpen. En ik hoop dat dit nog maar het begin is op ons eiland. Deze ondernemers kunnen hun enthousiasme en kennis weer overdragen aan andere ondernemers op het eiland die ook graag willen verduurzamen."

Bij de aanvraag hebben gemeente Goeree-Overflakkee, de Rabobank en de Energieke Regio geholpen. Ondernemers die ook willen verduurzamen en advies willen over bijvoorbeeld subsidies kunnen contact opnemen met het bedrijvencontactpunt van de gemeente bedrijvencontactpunt@goeree-overflakkee.nl.



Door Internetredactie Omroep Archipel