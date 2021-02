2021 is het jaar van snel internet op Goeree-Overflakkee

We hebben er jaren opgewacht maar nu is het eindelijk zover. Er wordt glasvezel aangelegd op Goeree-Overflakkee voor niet alleen bedrijven maar ook particulieren. DELTA Fiber Netwerk wil alle dorpen op Goeree-Overflakkee een glasvezelaanbod doen. In de eerste fase start een glasvezelcampagne in Nieuwe-Tonge, Oude-Tonge en Ooltgensplaat. De andere dorpen volgen later in het jaar.

In de radio-uitzending van FlakkeeNieuws Live op vrijdag 5 februari 2021 spraken we met Marijn Wegman van DELTA Fiber Netwerk. Als inwoner van Middelharnis vertelde hij waarom het zo belangrijk is dat we nu ja zeggen tegen glasvezel. Luister hieronder het interview terug of klik hier.

Kijk op gavoorglasvezel.nl voor meer informatie.