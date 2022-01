2022 feestelijk gestart met veel vuurwerk op Goeree-Overflakkee

2022 is feestelijk ingeluid op Goeree-Overflakkee. Ondanks het vuurwerkverbod werd in alle dorpen veel vuurwerk afgestoken. Dit betrof zwaar knalvuurwerk maar rond middernacht ook veel siervuurwerk.

Op het eiland waren veel hulpdiensten op de been. Zover bekend zijn er geen grote incidenten geweest. Wel zijn er diverse mensen aangehouden. Verschillende buitenbranden moesten worden geblust door de brandweer.

Gehele regio - Minder incidenten en minder schade en slachtoffers

De hulpdiensten beleefden een drukke maar beheersbare jaarwisseling 2021-2022. Het aantal incidenten is voor de tweede maal op rij lager dan voorgaande jaarwisselingen. Door de combinatie van een goede voorbereiding en het vuurwerkverbod konden meldkamer, brandweer en ambulance de juiste hulp verlenen waar het nodig was. In totaal zijn vanuit de VRR zo’n 550 hulpverleners ingezet tijdens de jaarwisseling.

Na een tweede jaarwisseling met een algeheel vuurwerkverbod kan voorzichtig worden gesteld dat het vuurwerkverbod leidt tot minder incidenten, en daarmee minder schade en slachtoffers. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond en andere hulpdiensten pleiten al langer voor een algemeen vuurwerkverbod, zodat iedereen van een veilige jaarwisseling kan genieten.

Voorbereiding

Ondanks het vuurwerkverbod blijft de jaarwisseling het drukste moment van het jaar voor de brandweer, ambulance en meldkamer. Alle voertuigen van de brandweer werden bemand en de ambulancedienst zette 8 extra voertuigen in. Op de meldkamer werd gewerkt met 20 extra centralisten. Ook werd in de voorbereiding nauw samengewerkt met de politie en de gemeenten in de regio. Zo zijn in Rotterdam plekken aangewezen waar geen deelscooters mochten staan.

Brandweer

De scherpe voorbereiding zorgde ervoor dat de brandweer maximaal geprepareerd aan de jaarwisseling begon. Er kwamen 343 meldingen[*] binnen. Dit aantal is ongeveer gelijk aan dat van vorig jaar, maar een stuk minder dan de jaarwisselingen ervoor toen geen vuurwerkverbod bestond. De meldingen gingen vooral over containerbranden en andere kleine branden buiten. Grote incidenten zijn uitgebleven.

De politie moest bij twee incidenten, een brand in een school in Rotterdam en een buitenbrand in Schiedam, de brandweer afschermen zodat veilig gewerkt kon worden.

Ambulance

Ook de ambulancedienst beleefde een nacht waarin het druk was, maar zeker beheersbaar. In Berkel en Rodenrijs verloor iemand een voet toen een tas met vuurwerk ontplofte en in Rotterdam raakte een persoon gewond aan een arm door vuurwerk.

[*] Deze cijfers betreffen de periode van 31 december 2021 21:00 uur tot 1 januari 2022 08:00 uur.