24-uurs lesmarathon Beroepscampus levert ruim 2.500 euro op

Foto

De lesmarathon van het Albeda Startcollege op de beroepscampus in Sommelsdijk heeft € 2.581,05 euro opgebracht. Dit bedrag gaat naar Stichting Alzheimer. “We zijn hier natuurlijk erg blij mee en hopen dat ze met dit bedrag veel goede dingen kunnen doen”, vertelt instructeur Arno Engelman.

Tijdens de marathon op woensdag 17 en donderdag 18 december 2025 zijn 50 leerlingen en docenten 24 uur lang op school gebleven. “Het was lang en slopend, maar wel heel erg leuk om te doen. En de studenten hebben zich ook keurig gedragen”, blikt Engelman terug die zelf ook meer dan 24 uur aanwezig was. Het doel was om minimaal € 1.000,- euro op te halen, en dit is dus ruimschoots overtroffen. Het geld is opgehaald tijdens activiteiten zoals een kerstmarkt en een 3-gangen diner. 

Zondag 21 december 2025
Door Internetredactie Omroep Archipel

