Flakkees team Stikkiebiebeetje naar finale NK legpuzzelen





Het Flakkeese team Stikkiebiebeetje staat op zondag 12 april 2026 in de finale van het NK Legpuzzelen waarin het draait om Jan van Haasteren-puzzels. Op zaterdag 14 februari 2026 eindigde het team als tweede tijdens de voorronde waarin een puzzel van 1000 stukjes moest worden gelegd. De voorronde vond plaats in Oude-Tonge, maar trok teams uit de hele regio, waarvan de drie snelste naar de finale gaan.

Het team bestaat uit Margret Huibrechtse uit Achthuizen, haar nichtje Jara van Bezooijen uit Middelharnis en moeder Yvonne Kroos en dochter Kim Smit, ook uit Middelharnis. Individueel wordt er door de vier vrouwen ook al veel gepuzzeld. Zo maakte Yvonne onlangs een puzzel van maar liefst 5000 stukjes en heeft Jara als uitdaging twee puzzels van 1000 stukjes door elkaar op tafel gegooid. “En we boffen met Kim, zij kijkt één keer naar het voorbeeld en puzzelt dan in no-time én blindelings een puzzel in elkaar”, vertelt Margret over het team.

Stikkiebiebeetje doet al voor de vijfde keer mee aan de voorrondes en gaat al voor de derde keer naar de landelijke finale in Roelofarendsveen. De 90-jarige Jan van Haasteren is op deze dag zelf ook aanwezig. “Omdat het een NK is, begint de avond van de voorronde met het Wilhelmus. Ik vind dit altijd een kippenvelmomentje: zo’n veertig tafels van vier personen die uit volle borst meezingen”, blikt ze terug.

Taakverdeling

Voor de wedstrijd in Oude-Tonge werd door de vrouwen een aantal keer geoefend. Een goede taakverdeling en een strategie doen de rest. “Als de doos wordt geopend, worden eerst de kantjes bij elkaar gezocht en deze worden naar Kim doorgeschoven. Als de kantjes liggen, wordt de puzzel naar het midden geschoven. Inmiddels zijn er al afbeeldingen aan elkaar gepuzzeld en worden deze in de puzzel gelegd. Bijna altijd zit er een octopus, Sinterklaas of haaienvin in de puzzel”, geeft Margret het verloop aan. “Kim, Jara en Yvonne maken de puzzel en ik zoek kleurtjes.” De puzzel die alle teams deze voorronde moesten maken, is ‘Bij de kapper’. “De concentratie is op en top, maar er is wel een hele gezellige sfeer en muziek van bijvoorbeeld Neil Diamond. Het nummer Sweet Caroline wordt dan ook uit volle borst meegezongen.”

Tijdens de wedstrijd lopen de juryleden door de zaal om de voortgang te bekijken. “Ze hebben drie bordjes in hun handen waarop 30, 20 of 10 staat. Dit houdt in dat een tafel nog ongeveer 30, 20 of 10 stukjes moet leggen. Als ze dus heel veel rond en bij onze tafel lopen, weet je dat het best goed gaat.” Als na 1 uur, 4 minuten en 46 seconden puzzelen het eerste team uit Capelle aan den IJssel en Hendrik-Ido-Ambacht klaar is, slaan de zenuwen wat toe bij het viertal. “Zo’n 5 minuten later leggen we het laatste stukje in de puzzel en juichen om het hardst. We zijn klaar, vallen elkaar in de armen en voelen ons even een echte Nederlands kampioen.” De tijd waarmee Stikkiebiebeetje zich naar de finale puzzelt, was 1:09:59.

Als eerste eindigde team Het puzzelkwartet uit Capelle aan de IJssel/Hendrik Ido Ambacht in 1:04:46. De derde plaats is voor team Wazzup lezzup uit Delft in 1:17:52.

De vrouwen voelen zich klaar voor de finale op 12 april en kijken ernaar uit. “Misschien oefenen we nog een keer, maar eigenlijk is het een geoliede machine. We gaan er gewoon voor. Het niveau is best hoog die dag, we verwachten niet bij de eerste vijf te komen, maar wie weet”, besluit Margret.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel