Nachtafsluitingen N215 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge





Van maandag 2 tot en met donderdag 5 maart 2026 is de N215 tussen rotonde De Tram bij Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge elke avond afgesloten.

De weg sluit om 20:00 uur voor alle verkeer en gaat pas de volgende ochtend om 05:00 uur weer open. Tijdens deze nachtelijke afsluitingen worden voorbereidingen getroffen voor de werkzaamheden aan de verdiepte ligging tijdens het weekend van 27 tot 30 maart 2026.

Deze nachten is er één rijbaan voor verkeer open in de richting van Oude-Tonge naar Nieuwe-Tonge. Wie de andere kant op wil, wordt vanaf rotonde De Tram via de parallelweg geleid.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel