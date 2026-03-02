 Luister radio: Stromen van Zegen of kijk live TV

Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek zonder afspraak te bezoeken

Foto

Maandag 2 maart 2026

De bibliotheek in Middelharnis heeft de dienstverlening van het Informatiepunt Digitale Overheid uitgebreid. Iedereen kan per 23 februari 2026, tijdens de openingstijden waarop een medewerker aanwezig is, langskomen zonder afspraak.

Steeds meer zaken met de overheid gaan digitaal, zoals het aanvragen van toeslagen of het gebruik van MijnOverheid. Wie hierbij hulp nodig heeft, kan nu nog makkelijker terecht bij de bibliotheek. Er is geen afspraak meer voor nodig en de dienstverlening is gratis en voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek. Als medewerkers er zelf niet uit komen, kan worden doorverwezen naar lokale partners.

Met deze vernieuwing moet hulp nog toegankelijker worden, vooral voor mensen die snel ondersteuning nodig hebben. “Met deze uitbreiding verlagen we de drempel om hulp te vragen. We zien dat veel mensen vastlopen bij digitale overheidszaken. Door zonder afspraak langs te kunnen komen, hopen we nog meer inwoners te bereiken en te ondersteunen,” zegt Sabrina Schipper, coördinator Basisvaardigheden bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden.

In Middelharnis geldt deze uitbreiding tijdens de service-uren waarop medewerkers aanwezig zijn. Dit is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Tip de redactie
Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!

📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl
📞 Bel naar 0187-682630
💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512
Foutje gezien of twijfel over een advertentie?
Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl. We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel

Meer nieuws van Goeree-Overflakkee:

Foto
Wat vinden de partijen van de renovatie van de Haringvlietbrug?
Foto
Omroep Archipel en Eilanden-Nieuws lanceren gezamenlijk opiniepanel
Foto
Nachtafsluitingen N215 tussen Nieuwe-Tonge en Oude-Tonge
Foto
Flakkees team Stikkiebiebeetje naar finale NK legpuzzelen
Foto
Bijzondere Fixi-meldingen van de maand
Foto
Nieuwe bestemming voor bomen carpoolplaats Middelharnis
Foto
Wat vinden de partijen van het afvalbeleid?
Foto
Botlek of Goeree-Overflakkee? 'Ze moeten hier kunnen leren en werken'
Foto
Brugdeel Anne Franklaan begin maart weer op zijn plek
Foto
Donatie van 1.000 euro voor digitale speeltafel in de wachtkamer