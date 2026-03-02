Informatiepunt Digitale Overheid in bibliotheek zonder afspraak te bezoeken





De bibliotheek in Middelharnis heeft de dienstverlening van het Informatiepunt Digitale Overheid uitgebreid. Iedereen kan per 23 februari 2026, tijdens de openingstijden waarop een medewerker aanwezig is, langskomen zonder afspraak.

Steeds meer zaken met de overheid gaan digitaal, zoals het aanvragen van toeslagen of het gebruik van MijnOverheid. Wie hierbij hulp nodig heeft, kan nu nog makkelijker terecht bij de bibliotheek. Er is geen afspraak meer voor nodig en de dienstverlening is gratis en voor iedereen beschikbaar, ook voor wie geen lid is van de bibliotheek. Als medewerkers er zelf niet uit komen, kan worden doorverwezen naar lokale partners.

Met deze vernieuwing moet hulp nog toegankelijker worden, vooral voor mensen die snel ondersteuning nodig hebben. “Met deze uitbreiding verlagen we de drempel om hulp te vragen. We zien dat veel mensen vastlopen bij digitale overheidszaken. Door zonder afspraak langs te kunnen komen, hopen we nog meer inwoners te bereiken en te ondersteunen,” zegt Sabrina Schipper, coördinator Basisvaardigheden bij Bibliotheek Zuid-Hollandse Eilanden.

In Middelharnis geldt deze uitbreiding tijdens de service-uren waarop medewerkers aanwezig zijn. Dit is op dinsdag, woensdag en vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur en op zaterdag van 10:00 tot 16:00 uur.

Door Internetredactie Omroep Archipel