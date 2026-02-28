Bijzondere Fixi-meldingen van de maand





Dagelijks doen inwoners van Goeree-Overflakkee via de Fixi-app meldingen van schade of overlast in de openbare ruimte. Met de app kunnen zij eenvoudig problemen in hun buurt doorgeven, zoals kapotte straatverlichting of verkeerd aangeboden afval. Elke maand lichten wij een aantal opvallende of leuke meldingen uit.

Overwoekerd erfgoed

Een inwoner van Dirksland vindt het zonde hoe de monumentale sluis aan de Westhavendijk erbij ligt. Deze is overwoekerd door beplanting en de melder vindt dat we zuinig moeten zijn op dit stukje erfgoed. “Het zou mooi zijn als de sluis/duiker weer zichtbaar wordt”, is de oproep in de melding van 11 februari 2026 dan ook. Inmiddels zou het moeten zijn opgelost.

Geel kruis

In Stellendam bevindt zich blijkbaar al meer dan vijftien jaar onterecht een geel kruis op een parkeerplaats aan het Dahliapad. Volgens de melder is dit ooit aangebracht voor een rolstoelplaats van een woning aan het Zonnebloempad, maar deze is al lang overbodig. Ook zijn er weinig parkeerplaatsen in deze straat. “Er wordt nu wel bekeurd als je er staat. Graag laten aanpassen s.v.p. in uw systeem. Ik zit bij de brandweer en parkeer hier vaak om een snelle uitruk te garanderen”, geeft de inwoner op 10 februari 2026 aan. Deze melding is volgens de Fixi-app momenteel nog in behandeling.

Gevraagd: vergroening in de straat

Een inwoner van de Irenelaan in Melissant vindt het een kale bedoening in de straat sinds de bomen zijn weggehaald. Deze zijn twee jaar geleden verwijderd in verband met ziekte, maar volgens de melder is daar niets voor teruggekomen. “Vergroening is erg hip; je kunt zelfs tegels wippen. Mijn vraag is om andere bomen te poten.” Mocht dat niet lukken, dan wil de inwoner zelf aan de gang met het planten van bloemen. “Graag vergroening in de straat”, is de oproep aan de gemeente.

Tip de redactie



📧 Mail naar

📞 Bel naar

💬 Stuur een WhatsAppje naar Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten!📧 Mail naar redactie@omroeparchipel.nl 📞 Bel naar 0187-682630 💬 Stuur een WhatsAppje naar 0187-609512

Foutje gezien of twijfel over een advertentie?

Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via Zie je een fout in dit artikel, werkt iets niet goed of kom je een advertentie tegen die niet klopt? Laat het ons weten via redactie@omroeparchipel.nl . We kijken er graag naar.

Door Internetredactie Omroep Archipel