24-uurs lesmarathon op Beroepscampus Sommelsdijk

Woensdag 17 december 2025 organiseert het Albeda Startcollege een 24-uurs lesmarathon op de beroepscampus in Sommelsdijk. Deze staat helemaal in het teken van Stichting Alzheimer. Met deze actie wil het college niet alleen geld ophalen maar ook bewustwording creëren over deze ziekte.

Vijftig leerlingen en docenten blijven vanaf 10 uur ’s ochtends 24 uur lang op school. In deze uren krijgen de studenten niet alleen uitdagende lessen, maar worden er ook verschillende workshops en activiteiten georganiseerd. Dit alles onder het motto ‘Wij willen niet zitten, wij willen doen!”

Bezoekers zijn ook welkom. Zo is er op woensdag van 16:00 tot 21:00 uur een kerstmarkt met verschillende kraampjes en kan er meer informatie worden gekregen over het project. ’s Avonds vindt er ook een benefietdiner plaats waar een driegangenmenu wordt bereid door een chef-kok en studenten.

Dementieonderzoek

De verwachting van het RIVM is dat Alzheimer de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland wordt. In 2024 waren er in Nederland 310.000 mensen met dementie. Op Goeree-Overflakkee is dat aantal 1.100. Volgens het instituut neemt het aantal patiënten met deze hersenziekte tot 2050 toe met 150%. Wetenschappers willen daarom nog meer inzicht krijgen in de oorzaken en de behandeling van deze ziekte. Om geld hiervoor in te zamelen, worden het hele jaar door acties gehouden ten behoeve van Alzheimer Nederland. Zo is er in maart 2026 het Herinneringen Top 50 Concert met onder meer Anouk, Waylon en Douwe Bob. Ook kan er in deze winterperiode een Herinneringen Kerstbal worden aangeschaft via de website van Stichting Alzheimer waarvan een deel van de opbrengst naar dementieonderzoek gaat.

Op donderdagochtend 18 december wordt de cheque met de volledige opbrengst van de lesmarathon overhandigd aan Stichting Alzheimer.

Door Internetredactie Omroep Archipel