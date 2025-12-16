Uitvoering Delta-Symphonie geannuleerd

De uitvoering van de Delta-Symphonie op zaterdag 31 januari 2026 gaat niet door. Door onvoorziene omstandigheden is het Stichting Podium Goeree-Overflakkee niet gelukt om de organisatie rond te krijgen.

Deze beroemde compositie van Gerrit Zoon, musicus uit Sommelsdijk, zou daags voor de herdenking van de Watersnoodramp ten gehore worden gebracht in de rooms-katholieke kerk in Oude-Tonge. Het is een symfonie die al enkele keren ten gehore is gebracht en hoog op het verlanglijstje staat van koorzangers en liefhebbers van koorzang. “Het is niet realistisch gebleken om op korte termijn muziek en zang met zekerheid geregeld te krijgen. Om deze reden hebben wij helaas moeten besluiten de uitvoering van de Delta-Symphonie, in het kader van de herdenking van de Watersnoodramp, te annuleren. Ook om geen verdere oplopende kosten te maken”, geeft voorzitter Hans Lammers aan.

Wie via Ticketkantoor al een toegangskaartje heeft gekocht, is persoonlijk benaderd en krijgt het aankoopbedrag teruggestort. Meer informatie over gekochte tickets is verkrijgbaar via info@stichtingpodium.nl.

Door Internetredactie Omroep Archipel