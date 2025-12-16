Oudelandsedijk gaat na acht weken werk weer open voor verkeer

De Oudelandsedijk tussen Dirksland en Sommelsdijk gaat op vrijdag 19 december 2025 weer open voor verkeer. Waterschap Hollandse Delta heeft de weg de afgelopen acht weken aangepast om de verkeersveiligheid te verbeteren. De werkzaamheden vonden plaats op een traject van ongeveer twee kilometer en zijn bijna afgerond.

Volgens projectcoördinator Folco Melissant waren de aanpassingen nodig omdat er in het verleden meerdere verkeersongevallen zijn gebeurd, soms met dodelijke afloop. ‘Om nieuwe ongelukken te voorkomen, zijn de kruisingen veiliger gemaakt en zijn er maatregelen genomen om de snelheid van het verkeer te verlagen’, vertelt hij.

Aanpassingen

Tijdens het werk zijn op verschillende plekken verhogingen in de weg aangebracht. Deze moeten ervoor zorgen dat automobilisten langzamer rijden. Ook is de weg opnieuw ingericht. Waar eerst twee aparte rijstroken lagen, is nu één brede rijstrook gemaakt.

Daarnaast zijn de kruisingen bij het Panksdijkje en de Sint Christoffeldijk aangepast. De zichtlijnen zijn verbeterd, rode stukken asfalt maken de kruisingen duidelijk zichtbaar en obstakels, zoals middengeleiders, zijn weggehaald.

Door Internetredactie Omroep Archipel