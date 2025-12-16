Onderhoud Heinenoordtunnel zorgt voor afsluitingen in eerste maanden 2026

In de Heinenoordtunnel op de A29 vinden tussen 9 januari en 16 maart 2026 werkzaamheden plaats aan de zinkvoegen. Tijdens zes weekenden wordt de tunnel in één rijrichting afgesloten. De eerste afsluiting is van vrijdagavond 9 januari 2026 22:00 uur tot maandagochtend 12 januari 2025 05:00 uur richting Rotterdam. Verkeer moet rekening houden met omleidingen en extra reistijd.

De Heinenoordtunnel is een zinktunnel: de tunneldelen zijn in de rivier de Oude Maas afgezonken. Tussen deze delen zitten zogenaamde zinkvoegen, rubberen profielen die met staal vastzitten. Door contact met water en zout kan het staal na verloop van tijd gaan roesten, vooral op plekken die afwisselend nat en droog zijn. Tijdens de renovatie wordt speciaal gereedschap gebruikt om deze moeilijk bereikbare plekken te behandelen, zodat de tunnel waterdicht blijft.



Onderhoud

Naast de werkzaamheden aan de zinkvoegen vindt er regelmatig onderhoud plaats. Dat gebeurt zes keer per jaar per rijrichting. Tijdens dit onderhoud worden de wanden, verlichting en camera’s schoongemaakt, kleine storingen opgelost en de geluidsinstallatie getest. Ook wordt zwerfvuil opgeruimd en worden de bermen gemaaid. In 2026 volgen na april nog vier nachtafsluitingen voor regulier onderhoud.

Het onderhoud van tunnels, bruggen en wegen is onderdeel van de vernieuwing van de infrastructuur in Zuid-Holland. Veel constructies zijn tientallen jaren oud en moeten geschikt blijven voor intensiever verkeer, zwaardere voertuigen en veranderend weer. Dit werk leidt soms tot hinder, maar draagt bij aan veilig en vlot verkeer voor werk, studie, handel en dagelijkse verplaatsingen.

Afsluitingen Heinenoordtunnel

Richting Rotterdam

9 januari 22:00 – 12 januari 05:00 (zinkvoegen)

30 januari 22:00 – 2 februari 05:00 (zinkvoegen)

5 februari 23:00 – 6 februari 05:00 (onderhoud)

20 februari 22:00 – 23 februari 05:00 (zinkvoegen)

9 april 23:00 – 10 april 05:00 (onderhoud)



Richting Bergen op Zoom

23 januari 22:00 – 26 januari 05:00 (zinkvoegen)

4 februari 23:00 – 5 februari 05:00 (onderhoud)

27 februari 22:00 – 2 maart 05:00 (zinkvoegen)

13 maart 22:00 – 16 maart 05:00 (zinkvoegen)

8 april 23:00 – 9 april 05:00 (onderhoud)



Omleidingen A29

Richting Rotterdam: via A17, A16 en A15

Richting Bergen op Zoom: via A15, A16, A17, A59 en A4

Lokaal verkeer Hoeksche Waard: via N217 (Kiltunnel), A16 en A15

Door Internetredactie Omroep Archipel