College van Goeree-Overflakkee geeft reactie op Nota Ruimte

Het college van burgemeesters en wethouders heeft een zienswijze ingediend op de Ontwerp-Nota Ruimte van het Rijk. De nota is een langetermijnvisie op de ruimtelijke inrichting van Nederland en maakt ruimtelijke keuzes tot 2050. Gemeente Goeree-Overflakkee vraagt aandacht voor de specifieke belangen van het eiland en het belang van lokaal maatwerk.

Noodzakelijk is een goede bereikbaarheid, ruimte voor passende woningbouw en het behoud van vitale en leefbare dorpen. Ook vraagt de gemeente aandacht voor de haven van Stellendam, kansen voor het maritieme cluster en de energietransitie.

Daarnaast pleit het college voor duidelijke landelijke kaders voor landbouw en natuur, zodat ondernemers weten waar zij aan toe zijn. Omdat Goeree-Overflakkee als een eiland direct te maken heeft met verzilting en een stijging van de zeespiegel, wordt om extra aandacht gevraagd voor water en bodem. Tot slot wordt opgeroepen tot een eerlijke verdeling van landelijke taken, zodat de landelijke gebieden het niet te druk krijgen.

De gemeente vraagt, en verwacht, dat deze genoemde punten worden meegenomen bij het maken van de definitieve Nota Ruimte.

Tip de redactie

Heb je nieuws voor ons? Of het nu gaat om een leuk verhaal, een opmerkelijk bericht, iets dat speelt in de buurt of als je politie of andere hulpdiensten ergens ziet: laat het ons weten! Mail naar redactie@omroeparchipel.nl, bel naar 0187-682630 of stuur een WhatsAppje naar 0187-609512.



Door Internetredactie Omroep Archipel