Nieuwe woonlocatie voor 200 arbeidsmigranten geopend in Middelharnis

In Middelharnis is maandag 15 december 2025 een nieuwe woonlocatie geopend voor 200 arbeidsmigranten die op Goeree-Overflakkee werken. De opening door wethouder Daan Markwat markeert een belangrijke uitbreiding van de huisvesting voor tijdelijke arbeidskrachten op het eiland. De woningen zijn volledig ingericht met een slaapkamer, keuken, badkamer en apart toilet.

De locatie bestaat uit 51 woningen en biedt naast de basisvoorzieningen ook parkeergelegenheid, een fietsenstalling en recreatiemogelijkheden zoals een voetbalveld en outdoor-fitness. Eén woning is ingericht als beheerdersruimte.

De woningen worden beheerd door personeel van HomeFlex dat dagelijks aanwezig is. Zij begeleiden de bewoners, onderhouden het terrein en controleren de woningen op veiligheid en hygiëne.

SNF-keurmerk

Voor de nutsvoorzieningen zijn zonnepanelen, batterijen en een drinkwaterbuffer geplaatst. De riolering is aangesloten op het gemeentelijke stelsel. De locatie voldoet aan het SNF-keurmerk van de Stichting Normering Flexwonen en aan de aanbevelingen van de Roemer-commissie. Elke bewoner heeft een eigen afsluitbare slaapkamer en voldoende leefruimte.

HomeFlex

HomeFlex is een onafhankelijke organisatie die woonruimte biedt aan arbeidsmigranten die tijdelijk in Nederland werken. Op Goeree-Overflakkee zijn naar schatting meer dan 1.100 arbeidsmigranten actief.

