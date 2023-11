25 Stembureaus op Goeree-Overflakkee, breng je stem uit

Stem woensdag 22 november 2023 voor de Tweede Kamerverkiezingen. Tussen 07:30 en 21:00 uur zijn de stembureaus op Goeree-Overflakkee geopend. Grijp deze kans om invloed uit te oefenen op de toekomst van Nederland. Er zijn maar liefst 25 stembureaus verspreid over het eiland waar je je stem kunt uitbrengen.

Vergeet niet om je stempas en identiteitskaart mee te nemen. Als je niet in staat bent om zelf te stemmen, kan iemand anders dat voor jou doen. Burgemeester Ada Grootenboer-Dubbelman heeft woensdagmorgen haar stemrecht uitgeoefend in het Diekhuus in Middelharnis. Een mooi voorbeeld om te laten zien dat elke stem belangrijk is.



Door Internetredactie FlakkeeNieuws