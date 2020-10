26 brandweermannen Koninklijk onderscheiden

Op vrijdag 16 oktober 2020 werden 26 vrijwilligers van de brandweer benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Door de maatregelen tegen het coronavirus sprak burgemeester Grootenboer-Dubbelman de brandweermannen toe via WhatsApp-videobellen. Op die manier was er toch een uniek persoonlijk contact. Later op de dag kregen de brandweermannen de Koninklijke onderscheiding thuisbezorgd met een oranje boeket en cadeaubon voor een taart.

De 26 brandweermannen leverden jarenlang een waardevolle bijdrage van grote betekenis, met hun inzet voor de veiligheid van de samenleving. Het gaat om de volgende brandweermannen:

Korps Melissant:

Arie van der Graaf en Dirk-Jan van Soest.

Korps Oude-Tonge:

Jeroen Koese.

Korps Ooltgensplaat:

Rémon van Dam, Leon Snaauw en Johan van Veen.

Korps Den Bommel:

Erik van den Boogert, Eric Braber, René Jacobs, Danny Lokker en Johan Post.

Korps Nieuwe-Tonge:

Leendert van Alphen en Wim Bruggeman.

Korps Stad aan ’t Haringvliet:

Pieter van Gurp, Michel van den Heerik-Eenhoorn en Johan Melaard.

Korps Olympia:

Kees Dubbeld, Paul de Blok, Cornelis Grootenboer, Cor Kieviet, Peter Kieviet, Dick Maliepaard, Gert van den Nieuwendijk, Gerard Pille, Adrie Vis en Arco Kooijman.

Vanaf 1 mei 2005 was het mogelijk om leden van de vrijwillige brandweer na twintig jaren dienst voor te dragen voor een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1 januari dit jaar is dat niet meer mogelijk. Brandweermannen kunnen nog wel in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding, maar dan op basis van bijzondere persoonlijke verdiensten.

De eerder geplande momenten van uitreiking aan decorandi moesten vanwege corona-maatregelen worden uitgesteld. Om aan de voorschriften van uitreiking na datum van toekenning te voldoen, werden de uitreikingen aan de 26 brandweermannen op eenzelfde dag gepland. De brandweermannen van de andere korpsen binnen de gemeente Goeree-Overflakkee kregen de Koninklijke onderscheidingen al uitgereikt in januari en februari.