2e Tasty Walk op de Brouwersdam

In het weekend van 22 en 23 januari 2022 organiseren de Pioniers Brouwersdam weer een Tasty Walk. Het is een navolging op het succes van het weekend van 8 en 9 januari. In dat weekend waren er maar liefst 500 deelnemers.

De deelnemende restaurants zijn Beachclub t'Gorsje, Brasserie7, Brouw Strandclub Zee en Zeil en Surfcentrum Brouwersdam. Bij al deze restaurants krijg je wat heerlijks te eten en/of drinken. Vervolgens loop je over de prachtige Brouwersdam met wat heerlijks te eten of te drinken.

Alle restaurants maken het gezellig buiten. Je kunt ook de speciale Visit Brouwersdam tassen en flessen kopen, kan je gelijk je drinken of spullen in doen voor onderweg. Kijk voor meer informatie op www.tastywalk.com.