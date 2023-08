3-jarig kindje valt in vijver

In Stad aan 't Haringvliet is zondagavond 30 juli 2023 een 3-jarig kindje in een vijver gevallen. Het kindje is met ademhaling uit het water gehaald en uiteindelijk met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gevlogen.

Over de toestand van het kindje is op dit moment nog niets bekend. De ouders zijn met de politie per auto naar het ziekenhuis gebracht.

Bron: Rijnmond



