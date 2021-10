3 nachtafsluitingen Haringvlietbrug voor verbreding krappe rijstrook

Op de Haringvlietbrug wordt de linkerrijstrook in beide richtingen verbreed van 1,95 m naar 2,35 m. Om de weginrichting aan te passen, heeft Rijkswaterstaat 3 nachtafsluitingen nodig in het weekend van 1 tot 4 oktober 2021, telkens in een andere richting. Om dit weekend optimaal te benutten en hinder zoveel mogelijk te beperken, herstelt de aannemer ook nog asfaltschade in de richting van Rotterdam.

Vanaf vrijdagavond 1 oktober 21:00 uur tot zaterdagochtend 08:00 uur wordt de linkerrijstrook richting Bergen op Zoom verbreed. Van zaterdagavond 2 oktober 21:00 uur tot zondagochtend 10:00 uur wordt de linkerrijstrook richting Rotterdam verbreed. Ten slotte wordt het asfalt richting Rotterdam gerepareerd vanaf zondagavond 21:00 uur tot maandagochtend 05:00 uur. De nachtafsluitingen zijn afgestemd op werkzaamheden in de omgeving.

Omleidingsroutes Haringvlietbrug

Verkeer vanuit Rotterdam richting Bergen op Zoom wordt omgeleid via snelweg A15, A16, A17 of A59.

Verkeer vanuit Rotterdam richting Zierikzee wordt omgeleid via de A15, N57.

Verkeer vanuit Bergen op Zoom-Rotterdam wordt omgeleid via de A59/A17, A16, A15.

Verkeer vanuit Zierikzee-Rotterdam wordt omgeleid via de N57, A15.