Leerlingen RGO en CSG Prins Maurits vieren hun diploma

De middelbare scholieren van zowel RGO als CSG Prins Maurits in Middelharnis hebben hun diploma in ontvangst mogen nemen. Na een periode van examens, spanning en herkansingen is de vlag uit en dat werd op beide scholen feestelijk gevierd.

RGO: trots op inzet en groei

Zowel op het RGO College als de RGO Beroepscampus zijn leerlingen in verschillende leerwegen geslaagd. Ook in het tweede tijdvak hebben diverse leerlingen alsnog hun diploma behaald. De school spreekt haar waardering uit voor hun inzet. Wilma van Donk-Riksman, directeur RGO College: "Onze examenleerlingen hebben dit jaar ongelooflijk hard gewerkt. Hun inzet verdient alle lof." Caroline van der Woude, directeur RGO Beroepscampus: "We zijn ook trots op onze teams. Zij maken het mogelijk dat leerlingen kunnen groeien."

De RGO wijst erop dat cijfers slechts een deel van het verhaal zijn. Van Donk-Riksman: "Slagingspercentages geven een beeld, maar zeggen niet alles over persoonlijke ontwikkeling." De diploma-uitreikingen vinden plaats op 9, 10 en 15 juli.

CSG Prins Maurits: stralende gezichten en friet op het plein

Ook bij CSG Prins Maurits was de sfeer uitgelaten. Leerlingen, ouders en docenten vierden de examenuitslag op het schoolplein met hapjes, drankjes en natuurlijk friet. "We zijn trots op al onze geslaagden van praktijkonderwijs tot vwo," laat de schoolleiding weten. Na het tweede tijdvak konden ook nog verschillende herkansers blij worden gemaakt met een positief resultaat.

De uitreikingen vinden plaats op 8, 9 en 10 juli. De school spreekt ook haar steun uit aan wie dit jaar nog niet slaagde: "We wensen hen veel succes in het nieuwe schooljaar."

Slagingspercentages RGO

RGO College | vwo: 94%

RGO College | havo: 94%

RGO College | mavo/ vmbo GT: 94%

RGO Beroepscampus | Gemengde leerweg: 96%

RGO Beroepscampus | Kaderberoepsgerichte leerweg: 91%

RGO Beroepscampus | Basisberoepsgerichte leerweg: 100%

RGO Beroepscampus | Leerwerktraject: 100%

Slagingspercentages PM

Vwo: 95,2% geslaagd

Havo: 92,7% geslaagd

Mavo: 97% geslaagd

Vmbo kader (PM Beroepscampus): 100% geslaagd

Vmbo basis (PM Beroepscampus): 94,7% geslaagd

Vmbo lwt (PM Beroepscampus): 100% geslaagd

Praktijkonderwijs én entree-opleiding: 100% geslaagd

Door Internetredactie Omroep Archipel