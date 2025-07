Haringevent Kiwanis levert ruim 47.000 euro op

Tijdens het jaarlijkse Haringevent van serviceclub Kiwanis is donderdagavond 3 juli 2025 ruim 47.000 euro opgehaald. Het bedrag wordt verdeeld over drie goede doelen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen.

Door i.s.m. Eilanden-Nieuws

De avond had een feestelijk karakter, maar het doel was helder: geld inzamelen voor het goede doel. “We willen sowieso een gezellige, leuke avond organiseren waarbij mensen elkaar kunnen ontmoeten, vooral ondernemers van het eiland”, vertelt Harold van den Berge, voorzitter van de organiserende commissie. “Maar als serviceclub wil je uiteindelijk vooral geld ophalen voor het goede doel.”

