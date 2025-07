Het Noordzeestrand op de Brouwersdam verdwijnt

Het Noordzeestrand bij de Brouwersdam in Ouddorp dreigt te verdwijnen, veel ondernemers maken zich zorgen over de situatie. Jan Giesen, van de surfschool bij Beachclub Natural High, heeft daarom een petitie opgezet om het strand te redden. De ondernemers hopen met de petitie voldoende handtekeningen te verzamelen om overheden en beleidsmakers te bewegen tot actie.

Door Evi Vos

De Brouwersdam zorgt zelf voor de kustveiligheid, waardoor het omliggende strand niet onder de officiële Beschermde Kustlijn (BKL) valt. Dit betekent dat het strand bij afslag niet automatisch in aanmerking komt voor bescherming of herstel. Aan de Schouwse kant van de dam is het strand inmiddels vrijwel volledig verdwenen.

Ook de gemeente Goeree-Overflakkee maakt zich zorgen over de situatie van het strand bij de Brouwersdam. Daarom is de gemeente samen met lokale ondernemers en de gemeente Schouwen-Duiveland in overleg met de Rijksoverheid om een oplossing te vinden. Zowel de gemeente als de ondernemers zijn van mening dat strandsuppletie, het aanvullen van zand, geen duurzame oplossing is. In plaats daarvan pleiten zij voor de aanleg van natuurlijke riffen, die voor een zelfregulerend proces van strandaanwas zouden moeten zorgen.

De petitie is nog steeds te ondertekenen via de volgende link: chng.it/sgjJy4qGRc

