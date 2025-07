Kleine brand bij energiepark bij Middelharnis

Op maandagochtend 7 juli 2025 is de brandweer rond 11:00 uur gealarmeerd vanwege een brandmelding bij het Energiepark Haringvliet Zuid van Vattenfall, gelegen aan de Johannispolderseweg in Middelharnis, naast de milieustraat.

Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond was er een klein brandje ontstaan in een omvormer van de zonnepanelen. De brandweer heeft de situatie veiliggesteld totdat de monteur van het park ter plaatse was.

Door Internetredactie Omroep Archipel