Herkingse vlaggen gestolen: dorpsraad roept inwoners op tot tips

De Dorpsraad Herkingen doet een oproep aan inwoners na de diefstal van twee dorpsvlaggen. De vlaggen die normaal wapperen bij het Visbankplein en de coupure - de doorgang door de dijk naar de haven - bleken maandagochtend 7 juli 2025 te zijn verdwenen.

Opvallend is dat de sloten van de vlaggenmasten niet beschadigd zijn. De gewichtringen lagen nog bij de masten en het touw is volledig opgetrokken, waardoor het ophangen van nieuwe vlaggen pas mogelijk is met inzet van een hoogwerker.

De diefstal moet hebben plaatsgevonden in het weekend tussen zaterdagavond 5 juli en maandagochtend 7 juli.

De dorpsraad spreekt van een “zinloze daad” en roept getuigen op zich te melden.

